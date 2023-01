Salernitana, giallo sul ritorno di Verdi: problemi di tempistica sul deposito del contratto

Giallo nel passaggio di Simone Verdi dal Torino alla Salernitana.

Giallo nel passaggio di Simone Verdi dal Torino alla Salernitana. Pare che il contratto non sia stato depositato in tempo per un errore del server della Lega. In questo caso però potrebbe fare fede l'orario di invio della Pec. Il ritorno dell'ex Napoli a Salerno quindi potrebbe ancora materializzarsi qualora dovesse essere verificato che l'errore è stato fatto da parte della Lega. Al lavoro ci sono Salernitana, Verona e Torino per ricorrere e risolvere il problema. A riportarlo è Tuttosalernitana.