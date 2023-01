Salernitana, Ochoa: "Nel 2018 dovevo andare a Napoli, vi racconto perchè saltò tutto"

Il portiere della Salernitana Guillermo Ochoa ha parlato in un'intervista a Sportweek dove ha spiegato perché ha scelto la Salernitana

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere della Salernitana Guillermo Ochoa ha parlato in un'intervista a Sportweek dove ha spiegato perché ha scelto la Salernitana: "Perché è stata una delle prime a cercarmi e non volevo far passare troppo tempo prima di tornare a giocare. E poi perché sono cresciuto guardando la Juve di Buffon e Del Piero, il Milan di Pirlo e Schevchenko... Son un fan della Serie A. Già al Liegi, tra il 2018 e il 2019 dovevo arrivare da voi: mi voleva il Napoli, ma il mio allenatore allo Standard disse no e il Napoli prese Ospina".