Salernitana, per l'attacco il favorito è un azzurro: Tutino verso la Serie B

Grandi manovre in casa Salernitana in vista della prossima stagione. Il club è infatti al lavoro per chiudere con la Sampdoria l’arrivo di Vid Belec, già con Castori al Carpi, che andrà a prendere il posto di Micai cercato da Padova e Bari in Italia e dal Lugano in Svizzera. Per quanto riguarda la difesa invece, come riporta il Corriere dello Sport, i nomi caldi sono quelli di Norbert Gyomber, in uscita dal Perugia, e di Marcos Curado del Genoa, ma nell’ultima stagione al Crotone. I due potrebbero unirsi ad Alessandro Buongiorno che è prossimo a trasferirsi in Campania in prestito. Per quanto riguarda il centrocampo in questi giorni il tecnico Castori valuterà l’esperto Delvin N’Dinga, ex di Olympiacos e Lokomotiv Mosca, che potrebbe poi firmare un contratto annuale. Infine per quanto riguarda il reparto avanzato è lotta a tre per due posti: Francesco Forte della Juve Stabia, Gennaro Tutino del Napoli e Stefano Pettinari del Trapani coi primi due che sarebbero favoriti per vestire la maglia granata.