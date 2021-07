Salernitana, possibile asse col Napoli: Luperto nel mirino, Tutino verrà valutato da Spalletti

Potrebbe crearsi un asse di mercato a sorpresa tra Salernitana e Napoli per il ritorno in Serie A dei Cavallucci Marini. Questo scrive il portale TuttoSalernitana, spiegando come il primo a muoversi su quella tratta potrebbe essere il difensore Sebastiano Luperto. Non solo lui, però: agli amaranto interessa pure l'attaccante Gennaro Tutino, che però Spalletti vorrà visionare meglio prima di poter dare il via libera ad una sua partenza.