Salernitana, rinforzi in vista di Napoli? In arrivo due colpi da Atalanta e Fiorentina

La Salernitana accelera sul mercato e si prepara a chiudere due colpi. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttosalernitana, i granata hanno chiuso per il difensore dell'Atalanta Josè Luis Palomino, centrale mancino che può giocare anche come terzino. Fatta anche per l'esterno destro Niccolò Pierozzi della Fiorentina, che lo scorso anno era stato già allenato da Pippo Inzaghi alla Reggina.