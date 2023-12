Salernitana, Sabatini scatenato: vuole tre giocatori del Napoli

Walter Sabatini da martedì è ufficialmente il nuovo direttore generale della Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini da martedì è ufficialmente il nuovo direttore generale della Salernitana. Sarà lui a condurre il mercato di gennaio della squadra attualmente ultima in Serie A, con Morgan De Sanctis ancora in organigramma ma di fatto destituito di ogni ruoli.

Come scrive TMW, l'asse col Napoli sarà molo caldo nei prossimi giorni: Diego Demme in scadenza è opzione concreta, Gianluca Gaetano una possibilità se De Laurentiis decidesse di sostituire Elmas con un altro centrocampista. Nulla da fare invece per Alessandro Zanoli, promesso sposo al Genoa appena il Napoli darà il via libera alla cessione.