Salisburgo, l'obiettivo Szoboszlai: "Serie A? Quando sarà il momento, prenderò la giusta decisione"

Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 del Red Bull Salisburgo, è un nome caldo del mercato internazionale. Domani sfiderà il Napoli, che ha messo gli occhi su di lui assieme alla dirigenza bianconera Le sirene di mercato non scalfiscono il talento magiaro, che però non chiude del tutto le porte a un futuro in Serie A: "Sono concentrato al 100% sui miei obiettivi qui a Salisburgo, per ora. Non penso a queste voci di mercato. Quando arriverà il momento giusto, prenderò la miglior decisione possibile. In qualsiasi momento succeda".