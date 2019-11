Salisburgo, Szoboszlai: "L’Italia mi piace, so che sono sulla lista di tanti club"

Dominik Szoboszlai, centrocampista in forza al Salisburgo è finito sull'agenda delle grandi d’Europa. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli e ai microfoni di "FcInternews" ha parlato dell'interesse dei club italiani nei suoi confronti: "So che il mio nome è sulla lista di diversi club.



Italia? E' un posto che mi piace, ci ho trascorso le vacanze, ma non so adesso quale direzione prenderò quando cambierò club in futuro. Non voglio scendere nei particolari. Dico solo che l’Italia mi piace".