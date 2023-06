Salta Koulibaly-Inter? Gazzetta: "Ha un'offerta da 20mln a stagione"

L'Inter non molla Kalidou Koulibaly, ma la trattativa col Chelsea si fa davvero complicata.

Il difensore ex Napoli, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, piace ai nerazzurri: difficile per convincere il club londinese a una cessione in prestito. "Nella stessa posizione il preferito sarebbe - si legge sulla rosea -, un altro difensore Blues ben conosciuto in Serie A, ma il prestito di Kalidou Koulibaly è un'ipotesi sempre più complicata.

Non solo i Blues non vogliono partecipare a una parte dell’ingaggio, ma sono intenzionati a massimizzare la vendita, visto che il senegalese non farà le stesse barricate di Lukaku pur di andare all’Inter". Inoltre la dirigenza interista dovrà sfidare l'offerta che può arrivare dall'Arabia Saudita: "Difficile, poi, competere con un triennale da oltre 20 milioni l’anno come quello offerto dall’Al-Hilal".