Salta trasferimento di Mario Rui in Arabia? La Fifa blocca il mercato del club di CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

Arabia Saudita, primo stop: la FIFA blocca il mercato dell’Al-Nassr. Lo si legge su Calcio&Finanza. Proprio il club dove gioca Cristiano Ronaldo nelle ultime ore aveva sondato Mario Rui. La società saudita è stata sanzionata dalla FIFA per il mancato pagamento di bonus in relazione all’acquisto di Musa dal Leicester. Ora l’Al-Nassr potrebbe decidere di procedere con il pagamento per risolvere i problemi.