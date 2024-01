Saltato il Napoli, Samardzic ora è appetito da altre due big di Serie A: si farà a giugno

Un gol che vale un'opportunità di mercato. Il Milan pensa a Lazar Samardzic per l'estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol che vale un'opportunità di mercato. Il Milan pensa a Lazar Samardzic per l'estate e dopo la rete subita sabato sera a Udine, nel match poi vinto contro l'Udinese, il club rossonero ha allacciato i primi contatti con il club friulano per sondare il terreno in vista della prossima estate. Dopo l'affare sfumato con l'Inter l'estate scorsa e il tentativo andato a vuoto da parte del Napoli in questa sessione di mercato, il futuro del centrocampista potrebbe dunque essere ugualmente a Milano, ma sponda Diavolo, anche se non è assolutamente da mettere in secondo piano l'ipotesi Juventus, con Cristiano Giuntoli che lo tiene sott'occhio in queste settimane.

Il contatto.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset sabato sera, proprio sfruttando la partita, il Milan ha infatti chiesto informazioni per il serbo e la pista è valida per giugno, anche perché il direttore generale dei bianconeri, Franco Collavino, ha escluso la partenza dello stesso Samardzic in questo mercato. I rossoneri sono pronti a sfruttare la cessione di Charles De Ketelaere all'Atalanta, che dovrebbe riscattarlo, e investirebbe i 23 milioni di euro più bonus per dare l'assalto a Samardzic, con Zlatan Ibrahimovic che starebbe spingendo per l'operazione.