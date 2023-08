Samardzic ci riprova: ora c'è il Nottingham, ecco la prima offerta all'Udinese

Il classe 2002 Samardzic, in Italia, piace da tempo anche a Lazio, Napoli e Fiorentina

È spuntata una nuova pretendente per Lazar Samardzic. Dopo essere stato a un passo dal trasferimento all'Inter, il centrocampista serbo potrebbe trasferirsi in Premier League. Secondo quanto raccolto da TMW, il talento dell'Udinese è finito infatti nel mirino del Nottingham Forest, che nelle prossime ore potrebbe offrire 12 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Il classe 2002 Samardzic, in Italia, piace da tempo anche a Lazio, Napoli e Fiorentina