Samardzic e quella frase che i tifosi sperano possa essere una bugia

“Non è cambiato niente, Laki resterà anche a gennaio". Così aveva parlato Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, riferendosi a Samardzic, obiettivo di mercato del Napoli.

In casa azzurra, in modo particolare i tifosi, si augurano possa essere una smentita di facciata: il giocatore, infatti, è uno dei principali obiettivi per la sostituzione di Elmas, ormai del Lipsia. Potrebbe trattarsi di una semplice smentita di rito, novità nei prossimi giorni.