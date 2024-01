Samardzic non ha ancora deciso, ma tra Juve e Napoli ha una preferenza

Lazar Samardzic è il nome su cui da parecchi giorni ormai il Napoli sta lavorando per il centrocampo. Le ultime raccontano di un sorpasso della Juventus

Lazar Samardzic è il nome su cui da parecchi giorni ormai il Napoli sta lavorando per il centrocampo. Le ultime raccontano di un sorpasso della Juventus, il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione: "Su Samardzic, grande obiettivo a cui sta lavorando De Laurentiis da qualche settimana, non ci sono gli accordi su ingaggi, commissioni e diritti d’immagine e si è inserita la Juventus.

Il centrocampista serbo non ha ancora deciso se trasferirsi subito al Napoli o aspettare l’estate per decidere tra altre opzioni che, come la Juventus, in questa fase hanno più appeal".