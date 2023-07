Samardzic non lascia l'Udinese: "E' il club ideale per la mia crescita"

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell'emittente tedesca Sport1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell'emittente tedesca Sport1 concentrandosi sulla sua esperienza fin qui in Friuli e sulle voci di mercato nei suoi confronti: "Il primo anno a Udine è servito per ambientarmi, nel secondo invece mi sono affermato. Adesso posso competere con le migliori squadre e giocatori d'Europa, mi sono fatto strada fino a diventare un giocatore titolare in un club importante della Serie A e un giocatore della Nazionale. Il club ad alti livelli da quasi 30 anni e ha visto anche grandi nomi come Antonio Di Natale, Oliver Bierhoff, Rodrigo De Paul, Fabio Quagliarella e, più recentemente, Gerard Deulofeu e Roberto Pereyra. L'Udinese è un club dove puoi crescere serenamente e con molta fiducia. Questo aiuta enormemente".

E ancora: "Se sono arrivato troppo presto al Lipsia? Questo è il calcio a volte - ha ammesso -. Ma il tempo lì mi ha sicuramente aiutato ad essere il giocatore che sono ora. Il lavoro che sto facendo fisicamente e tecnicamente lo devo anche agli allenamenti a Berlino e Lipsia. Il tempo con Nagelsmann è stato pazzesco, soprattutto a livello tattico e in termini di velocità di azione. Non si trattava solo di quanto sei bravo con la palla, ma soprattutto di testa, quanto sei veloce e quanto sei lungimirante".