Samardzic, ora ci prova la Lazio: Lotito vuole inserire il flop Basic nell'affare

Nonostante sia saltato il suo passaggio all'Inter, Lazar Samardzic potrebbe comunque giocare in una delle big della Serie A nella prossima stagione. Il serbo di origine tedesca è stato accostato alla Juventus ma, nelle ultime ore, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, anche la Lazio è diventata una serie candidata per acquistarlo.

Lotito aveva tentato un avvicinamento alla fine di luglio, individuando nel talento dell'Udinese l'ideale sostituto di Milinkovic-Savic e proponendo a Pozzo uno scambio con Basic. In seguito, come è ben noto, l'Inter sembrava aver chiuso per il suo acquisto tanto da convocare il giocatore per le visite mediche. Alla fine il matrimonio non c'è stato, ma Samardzic resta sul mercato e la Lazio è tornata alla carica.