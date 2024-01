Samardzic, si chiude nel weekend: sarà già disponibile per la Salernitana

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Intesa tra i club e accordo vicino anche con il papà, ovvero l'entourage, del calciatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Intesa tra i club e accordo vicino anche con il papà, ovvero l'entourage, del calciatore. Da limare solo gli ultimi dettagli.

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità dunque, entro la fine di questa settimana, l’operazione sarà ultimata. Di conseguenza Samardzic potrebbe essere a disposizione di Mazzarri già per la sfida con la Salernitana del 14 gennaio e anche per la successiva Supercoppa Italiana.