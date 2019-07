Samp in pole per Verdi, può partire prima del test col Marsiglia: il club vuole evitargli gli Usa

La Sampdoria sembra in pole sul Torino per arrivare a Simone Verdi, esterno d’attacco in uscita dal Napoli.

© foto di Federico Gaetano La Sampdoria sembra in pole sul Torino per arrivare a Simone Verdi, esterno d’attacco in uscita dal Napoli. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Mattino il Napoli punta a chiudere l'operazione Verdi con la Sampdoria prima dell'amichevole con il Marsiglia. Vorrebbe infatti evitare all'ex Bologna la trasferta negli Stati Uniti