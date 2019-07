Samp su Verdi, Di Francesco ribadisce: "Ci servono esterni d'attacco"

Il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sulle questioni di mercato. Un indizio anche su Verdi, accostato ai blucerchiati: "Siamo nel pieno del mercato, ma io le mie richieste le ho già fatte come detto in conferenza. Il mio compito ora è fare delle valutazioni in prospettiva futura per avere le idee chiare, ma il fatto che manchino degli esterni d'attacco è evidente. Per ora sono soddisfatto di questo ritiro comunque. Praet capitano e possibile partente? Per adesso sono contento di averlo a disposizione, nel primo tempo era quello che aveva più anzianità ed è stato nominato giustamente capitano".