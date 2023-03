Samp, Zanoli a fine stagione tornerà al Napoli con l'obiettivo di restare in azzurro

Alessandro Zanoli tornerà al Napoli al termine di questa stagione passata in prestito alla Sampdoria.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Zanoli tornerà al Napoli al termine di questa stagione passata in prestito alla Sampdoria. Il terzino, seguito con attenzione nel corso della stagione dai dirigenti azzurri, potrebbe anche restare agli ordini di Spalletti dopo il buon campionato in Liguria e le prestazioni in Nazionale U21. A riportarlo è Il Mattino.