Sampdoria a Napoli in pieno caos societario: entro venerdì Ferrero attende la nuova offerta

Continua a tenere banco in casa Samp la questione cessione. Il gruppo CalcioInvest, capitanato da Gianluca Vialli, è sempre in corsa per acquistare il club blucerchiato dal numero uno Massimo Ferrero e, secondo quanto riporta l’emittente ligure Telenord, ci sarebbero sviluppi sulla vicenda. Intanto gli acquirenti, si legge, avrebbero terminato la due diligence nella giornata di venerdì scorso e nei giorni scorsi hanno fatto pervenire al presidente una bozza di accordo senza però le cifre.

Entro venerdì l’offerta - La distanza fra le parti dovrebbe essere molto sottile, circa sei, sette milioni e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per compiere un passo in avanti sulla vicenda. Ferrero avrebbe fatto sapere di attendere fino a venerdì prossimo una nuova bozza contenente le cifre ma è da tenere sott’occhio la figura di Edoardo Garrone che ha già aiutato la cordata guidata da Dinan e Knaster e non sarebbe intenzionato ad aggiungere altri liquidi. In caso di passo indietro dell’ex presidente da ulteriori finanziamenti la trattativa potrebbe anche saltare a meno di nuovi accordi.