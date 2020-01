Sampdoria, non c'è accordo per Tonelli: chiesto Masiello all'Atalanta

Sorpresa per quanto riguarda la difesa della Sampdoria, riportata dai colleghi di Sky Sport. I blucerchiati avrebbero infatti chiesto il centrale Andrea Masiello all'Atalanta. Capitano della Dea ma con sole sette presenze in stagione, sarebbe stato chiesto oggi dalla Samp che cerca un rinforzo dietro. La trattativa con il Napoli per riportare Tonelli in blucerchiato non si è ancora definitivamente sbloccata e per questo la dirigenza blucerchiata si sta cautelando virando su altri nomi.