Sampdoria, quasi fatta per Murillo al Galatasaray: via libera dal Napoli per Tonelli?

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Murillo in prestito al Galatasaray, la stampa turca ha annunciato che il trasferimento ormai è definito ma la Sampdoria ha chiesto qualche giorno prima del via libera per portare alla corte di Claudio Ranieri un nuovo difensore. Il giocatore colombiano si trasferirà in prestito fino al termine della stagione per una cifra vicino al milione di euro. A giugno poi il club turco sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. Murillo dunque è in uscita e la dirigenza doriana continua a trattare col Napoli per il difensore Lorenzo Tonelli: ci sarebbe una differenza minima tra domanda e offerta, la formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. (ANSA).