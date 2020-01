Sampdoria, si sblocca l'affare TonellI: entro martedì la fumata bianca

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Si potrebbe sbloccare tra domani e martedì la trattativa per portare il difensore Lorenzo Tonelli alla Sampdoria: l'accordo col Napoli sarebbe stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione intorno ai 2,5 milioni di euro. L'obiettivo è quello di averlo a disposizione domenica prossima per il match casalingo con il Sassuolo dove la Sampdoria sarà in emergenza per il reparto difensivo con la squalifica di Chabot e l'assenza del lungodegente Ferrari. (ANSA).