Sanchez regala la Supercoppa all'Inter: era stato offerto al Napoli per Insigne

Storie di mercato. Alexis Sanchez, l'uomo della provvidenza, ha regalato col suo gol la Supercoppa Italia all'Inter. Il cileno era stato proposto al Napoli in estate in cambio di Lorenzo Insigne, la società azzurra rifiutò per l'elevato ingaggio dell'ex esterno di Udinese e Barcellona. Che con Inzaghi ha ritrovato fiducia e torna decisivo.