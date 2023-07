Sarà Faraoni il primo colpo: affare quasi concluso, sarà il vice Di Lorenzo

Questa operazione consentirà poi la cessione in prestito del classe 2000 Alessandro Zanoli al Genoa

Come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta per chiudere anche l’ingaggio di Davide Faraoni, esperto esterno destro del Verona: sarà lui il nuovo vice del capitano Di Lorenzo. Questa operazione consentirà poi la cessione in prestito del classe 2000 Alessandro Zanoli al Genoa, dopo la mezza stagione positiva vissuta sempre a Marassi con la maglia della Sampdoria.