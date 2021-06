Sarri attende Hysaj: durata e ingaggio del contratto con la Lazio

Hysaj sempre più vicino alla Lazio ed a Maurizio Sarri. Dell'albanese scrive così il portale Tuttomercatoweb: "Degli acquisti promessi a Sarri (5-7, in base alle cessioni), due sono di vitale importanza. Per una questione tattica, per passare dal 3-5-2 al 4-3-3, la Lazio ha bisogno di un terzino e di un esterno d'attacco. Queste, le due priorità, prima di pensare al difensore centrale, al regista e a un intermedio. Dopo Kamenovic, laterale basso mancino classe 2000, la società biancoceleste è vicina a chiudere la trattativa per Hysaj, che il 30 giugno si svincolerà dal Napoli.

Conosce a memoria i principi di Sarri, li aiuterà a trasmettere al resto dei compagni. Ha 27 anni, è nel pieno della maturità calcistica, e può giocare sia a destra che a sinistra. Firmerà fino al 2026 (da capire se cinque anni secchi o quattro + uno) a circa 2 milioni a stagione.