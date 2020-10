Sarri-Fiorentina, da Torino: "Muore dalla voglia di allenare la squadra del suo cuore"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport: "Regola del fuorigioco? Come il gol/non gol ci ha dato certezze, teniamocela assolutamente. Forse 24 frame al secondo per analizzare il fuorigioco sono un po' pochi. Ma, teniamocela così, la certezza è fondamentale, anche se può rodere, viva il Var sul fuorigioco e che anzi venga ancora migliorato. Risoluzione contratto Sarri? Non mi stupirebbe, mancavano solo i dettagli. Sarri prenderà i 6 milioni netti di quest'anno e rinuncia all'opzione per il terzo anno, quindi a 2.5 milioni. Questo porta qualche vantaggio fiscale alla Juventus. Credo che Sarri muoia dalla voglia di allenare la Fiorentina, la squadra del suo cuore, il coronamento di una meravigliosa parabola calcistica. Allegri nuovamente alla Juventus? Non è abitudine di Agnelli esonerare gli allenatori, anche nei momenti più critici. Ovvio che se Pirlo ne perde 7-8 di fila, cambiano le cose: ma solo in questa ipotesi. Paratici vede la partita in modo molto sanguigna, capita che i dirigenti vivano la partita in modo molto verace. Paratici vive con passione tutti la gara".