Sarri in panchina prima di Natale? Due squadre italiane ci pensano

Maurizio Sarri sta trattando con la Juventus per la risoluzione del suo contratto. L'obiettivo è liberarsi quanto prima per rimettersi subito in pista. Al momento secondo le ultime indiscrezioni sono due le squadre italiane che potrebbero aver bisogno di un nuovo tecnico molto presto. Si tratta della Roma con Fonseca in bilico da mesi e della Fiorentina che nonostante la rosa rinforzata in estate continua a non convincere. Per questo Iachini rischia. Sarri, nel caso, è pronto.