Sarri-Lazio, è fatta? Su App ufficiale si parla di due calciatori del Napoli

Maurizio Sarri alla Lazio? Ancora non è ufficiale, ma un ulteriore indizio - a conferma dell'imminente arrivo del tecnico ex Juve e Napoli sulla panchina biancoceleste - arriva direttamente dall'APP ufficiale del club di Lotito. "Ogni Comandante ha i suoi soldati fidati, per deontologia, per spirito di abnegazione, ma certamente anche per esperienze vissute insieme - si legge all'interno dell'articolo con titolo "Testa al mercato", nel quale vengono sottolineati coloro che si sono contraddistinti nell'avventura a Napoli con lo stesso Sarri -. Maksimovic e Hysaj hanno fatto parte delle milizie sarriane per tanto tempo [...], il loro contributo può diventare determinante per facilitare l'apprendimento dei top biancocelesti".