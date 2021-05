Sarri-Napoli, ritorno quasi impossibile: oltre a Spalletti ADL valuta due nomi (più Gattuso)

L'ipotesi di una permanenza a Napoli di Gattuso non è del tutto tramontata: De Laurentiis - scrive oggi Il Mattino - non esclude l'opzione di rispolverare il contratto di Ringhio, che era stato scritto a gennaio dallo studio Grassani, dopo la consulenza sui diritti d'immagine dell'avvocato Ponti. L'a.d. Chiavelli, in particolare, spingerebbe per la conferma dell'attuale tecnico.

UNA SOLA CERTEZZA - Tra i candidati a sostituirlo, in caso di rottura definitiva, ci sono Simone Inzaghi, Italiano e Spalletti, oltre ad Allegri (nel caso in cui dovesse abbassare le pretese economiche). Tutto può succedere, assicura il quotidiano, tranne un ritorno di Maurizio Sarri, che al momento pensa alla Premier come prima scelta. Lo si legge su Tuttomercatoweb.com.