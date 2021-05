Sarri-Napoli, ritorno quasi impossibile: spunta un altro club di Serie A

L'ipotesi di un clamoroso ritorno al Napoli di Maurizio Sarri sembra avere pochissime chance di concretizzarsi. Il tecnico sa che non succederà, perché tra le condizioni che l'ex Juve vorrebbe porre c'è anche quella di affidare l'area tecnica esclusivamente al d.s. Giuntoli, oltre che a lui. Ipotesi che De Laurentiis non accetterebbe mai. In queste ore Fali Ramadani, il suo agente, sta incontrando Tottenham e Arsenal, ma attenzione anche al Milan, che potrebbe farsi sotto nelle prossime settimane. Lo scrive Il Mattino, notizia riportata da Tuttomercatoweb.com.