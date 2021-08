Sarri non perde di vista Callejon: è una delle alternative per l'attacco della Lazio

La Lazio sta provando a cedere Joaquin Correa per sbloccare l'indice di liquidità e dare l'assalto ad uno/due esterni d'attacco, come richiesto da Maurizio Sarri. Considerando la valutazione troppo alta di Filip Kostic, per il quale l'Eintracht Francoforte chiede 25 milioni di euro, le attenzioni di Igli Tare si sono spostate su Josip Brekalo. Il prezzo è più basso, 15 milioni, e il croato ha già fatto sapere al Wolfsburg di voler andare via.

ALTRI NOMI - Restano vive anche le piste che portano a Riccardo Orsolini, stesso costo di cartellino di Brekalo, e José Maria Callejon, pupillo che Sarri vorrebbe di nuovo con sé per avere un'altra alternativa in attacco. La valutazione dello spagnolo, 34 anni, è chiaramente più bassa, ma bisognerà comunque trattare con la Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.