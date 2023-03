Sarri sogna Zielinski: ADL fissa prezzo altissimo e Lotito spera nel precedente 'Fabian'

La Lazio, anzi Sarri, sogna Zielinski come erede di Milinkovic-Savic

La Lazio, anzi Sarri, sogna Zielinski come erede di Milinkovic-Savic. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "Col Napoli non s’è più parlato di rinnovo, ha una valutazione di 40 milioni, sempre che De Laurentiis non la alzi dopo lo scudetto. Anche con Fabian Ruiz si pensava che resistesse, alla fine l’ha venduto per 25 milioni. Il Napoli quest’anno riconosce 4,2 milioni a Zielinski, servirebbe uno sconto di almeno un milione".