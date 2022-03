Sarri vuole un suo pallino alla Lazio: saranno avviati contatti per l'ex azzurro

Toffees non stanno andando bene e il brasiliano è attratto dalla possibilità di tornare in Serie A, con il suo mentore ai tempi del Napoli che lo vuole

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Tempo, in estate la Lazio potrebbe contattare l'Everton per trattare Allan, vecchio pallino di Sarri che nei prossimi mesi potrebbe dire addio alla Premier. I Toffees non stanno andando bene e il brasiliano è attratto dalla possibilità di tornare in Serie A, con il suo mentore ai tempi del Napoli che sarebbe decisamente interessato a riabbracciarlo. I costi dell'operazione potrebbero essere alti, ma non impossibili per i biancocelesti.