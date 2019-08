Sassuolo a caccia di un centrale: valutato Tonelli, Paletta l'alternativa

In casa Sassuolo si attendono le ultime, e decisive, mosse sul mercato per completare la rosa, tra qualche cessione e la difesa che attende un rinforzo. L'a.d. dei neroverdi Carnevali e il d.s. Giovanni Rossi sono al lavoro sui vari obiettivi - scrive la Gazzetta dello Sport - per completare la retroguardia di De Zerbi: in primis Tonelli del Napoli, ma è stato proposto l'ex Milan Paletta.