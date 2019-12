Sassuolo, ag. Boga: "Giuntoli ha mostrato gradimento, vedremo cosa accadrà"

Daniel Boga, agente del giocatore del Sassuolo Jeremie Boga è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito: "Lui è in serie A per dimostrare di cosa è capace. Il calcio italiano gli piace e si sta divertendo.

Napoli? Non posso dire molto. Ho parlato con Giuntoli che ha mostrato un gradimento nei confronti del giocatore, vedremo con il tempo cosa accadrà.

Cosa speri accada nel futuro? Jeremie deve finire bene la sua stagione dimostrando le sue qualità. A fine campionato vedremo chi sarà più interessato e valuteremo.

Posizione preferita? Nasce come numero 10. Ha giocato sempre a sinistra ma può giocare anche a destra"