Sassuolo, assalto a Shomurodov in caso di addio di Raspadori: duello col Bologna

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Bologna è da tempo sull'uzbeko Shomurodov in uscita dalla Roma, ma nelle ultime ore sul giocatore è piombato il Sassuolo. Qualora dovesse andare in porto la cessione di Raspadori al Napoli, il club neroverde potrebbe facilmente pareggiare e anche superare la richiesta della Roma per un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il Bologna ne ha proposti 9 e ha una sorta di diritto di prelazione sulla parola.