Sassuolo, Boga apre all'addio: "Non è detto rimanga, sono pronto per una nuova sfida"

“Sono pronto per un nuovo capitolo”. Parola di Jeremie Boga. Intervistato da Telefoot, l’attaccante del Sassuolo, seguito tra le altre da Inter, Juventus e Napoli, torna sull’addio al Chelsea e parla anche del suo futuro: “Non ho rimpianti, penso di aver preso la decisione giusta nel lasciare il Chelsea. Credo sia stata la migliore che potessi prendere”.

Carnevali ha detto che rimarrai a Sassuolo.

“Non è ancora definitivo. Ho parlato con il mister Roberto De Zerbi per capire. Sono pronto per nuove sfide, che siano in Italia o all’estero, ma potrei anche rimanere a Sassuolo. ne parleremo a fine stagione in accordo con la società. Penso che la Serie A sia adatta a me, mi sono trovato bene nel calcio italiano. Sto disputando la mia migliore stagione, come dicono i numeri".

Sulle tue tracce c’è anche l’Olympique Marsiglia.

“È un club che mi fa sognare da quando sono piccolo. Sono nato a Marsiglia e ho sempre sognato di giocare per l’OM”.