Sassuolo, Carnevali: “Boga? Ha richieste, ma vogliamo tenere tutti e rinforzarci”

L'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla questione mercato in uscita, nello specifico di Jeremie Boga, calciatore nel mirino del Napoli: "Al futuro ci stiamo già pensando da qualche giorno. Abbiamo varie richieste di tante società per alcuni nostri giocatori. L'obiettivo è quello di far rimanere la rosa attuale senza fare cessioni importanti. Boga? E' uno dei ragazzi che ha richieste. E' un calciatore interessante, che crediamo possa avere un potenziale di crescita non indifferente. Vediamo cosa succederà"