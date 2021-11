Sassuolo, Carnevali: "C'è ottimismo per i rinnovi di Boga e Djuricic"

Nel corso della recente intervista concessa a Roma, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche del rinnovo di Jeremie Boga e Filip Djuricic. Dopo Consigli, potrebbero arrivare altri due rinnovi: "Ci stiamo lavorando con grande impegno, diciamo che c’è ottimismo. Per quanto riguarda Djuricic ci stiamo muovendo più velocemente perché è in scadenza di contratto ora, ma lavoriamo intensamente anche su Boga che ha un anno in più di contratto col Sassuolo".