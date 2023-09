Sassuolo, Carnevali: "Frattesi voleva un top club, c'era anche il Napoli"

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato in esclusiva a Tuttosport

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato in esclusiva a Tuttosport dell'imminente incontro con Manuel Locatelli, ex pupillo ai tempi in neroverde, vista la prossima sfida con la Juventus: "Cosa ne penso? Tutto il bene possibile. Sono molto affezionato a Manuel sia a livello personale sia come giocatore. Ricorderò sempre il giorno del suo arrivo dal Milan: la fatica, l’investimento... Ci credevamo e avevamo ragione. Lui può ricoprire più ruoli in mezzo al campo perché ha talento, qualità e carattere. È uno dei migliori talenti del nostro calcio".

Più di tutti però un retroscena interessante sull'affare Davide Frattesi all'Inter: "Frattesi aveva l’ambizione di andare in un grande club, ma non ha espresso preferenze. La Juve è stata una delle prime a interessarsi ma poi, per strategia o per altre scelte, non ha affondato il colpo. C’erano altri club, dall’Inter al Napoli che ci ha provato non poco, e il giocatore ha fatto la sua scelta".