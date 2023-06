Sassuolo, Carnevali: "Per Frattesi ancora lunga, nessuna squadra avanti alle altre"

TuttoNapoli.net

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb parlando anche di Davide Frattesi, centrocampista in uscita dai neroverdi: "Per Frattesi è ancora lunga. Non è una trattativa facile. Vediamo come si concluderà e valuteremo".

Una squadra più avanti alle altre? "No, non c'è nessuna squadra avanti alle altre rispetto a ieri".

Ulteriori incontri per Frattesi entro weekend? "In questi giorni ne abbiamo fatti tanti, sia con le società che con i procuratori. Vediamo, non è una trattativa facile, vediamo come si concluderà".