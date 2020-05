Sassuolo, Carnevali su Boga: "Ci sono richieste da tanti club, la Juve non è tra questi..."

Jeremie Boga (23) resta uno degli obiettivi di casa Napoli, soprattutto dopo la scelta del Chelsea di non adottare il diritto di recompra per il giocatore che resterà, dunque, al Sassuolo almeno momentaneamente. Oltre agli azzurri sono tanti i club che sarebbero sulle tracce dell'attaccante neroverde, come confermato da Andrea Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di JuveNews: “Sono davvero tante le richieste per Boga e molte le squadre interessate ma, tra queste, non c’è la Juventus”.