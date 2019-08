Sassuolo, Chiriches arrivato a Milano: ora la firma e l'annuncio

Sassuolo attivo sul mercato in questo venerdì che chiude l'ultima settimana di trattative: prima del gran finale, i neroverdi si assicurano due rinforzi di spessore come Vlad Chiriches e Gregoire Defrel. Ora - riferisce TMW - le firme alla presenza del ds Giovanni Rossi e degli agenti Pocetta e Chiodi: non è escluso che i due possano persino rientrare tra i convocati di De Zerbi.