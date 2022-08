Sassuolo, manca ancora il sostituto di Raspadori: pressing per Laurentié

Sulla 'Gazzetta di Modena' oggi in edicola si fa il punto sulle mosse in attacco del Sassuolo. Ceduto Raspadori al Napoli, il club emiliano è ora in trattativa

TuttoNapoli.net Sulla 'Gazzetta di Modena' oggi in edicola si fa il punto sulle mosse in attacco del Sassuolo. Ceduto Raspadori al Napoli, il club emiliano è ora in trattativa col Lorient per Armand Laurentié: l'offerta è di 8 milioni di euro, la richiesta di 10 per un calciatore partito molto bene anche nell'attuale Ligue 1. Sul fronte cessioni, la Sampdoria è tornata a bussare alla porta dei neroverdi per Gregoire Defrel, vecchio pupillo di Giampaolo cercato già nel recente passato.