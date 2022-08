Satin frena: "Ho parlato ieri con l'agente di Ndombele e non mi pare che possa andare al Napoli"

Bruno Satin, noto agente, ex procuratore di Kalidou Koulibaly, si è soffermato su Tanguy Ndombele ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Bruno Satin, noto agente, ex procuratore di Kalidou Koulibaly, si è soffermato su Tanguy Ndombele ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho parlato col procuratore di Ndombele ieri e non mi sembra che possa arrivare a Napoli. E' un giocatore forte, ma nel Tottenham Conte non lo ritiene un titolare. Sta cercando spazio altrove e lo merita perché è un giocatore di gran qualità. A Lione è esploso, lo scorso anno è tornato e ha fatto benino. Ha capacità di rompere la linea grazie alla sua forza muscolare".