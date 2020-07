Satin su Koulibaly: "Solo i club di Premier che fanno la Champions possono permetterselo"

Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del difensore azzurro: "Come calciatore è cresciuto tanto da quando è arrivato a Napoli. E' diventato un leader di questa squadra. Ha tante certezze dal punto di vista del gioco. Ricordo ai tempi di Braida, quando era al Barcellona, mostrarono un interesse importante per Kalidou. Non se ne fece niente per la volontà di De Laurentiis, il presidente quando decise che nessuno si deve muovere, nessuno si muove. Forse in questa stagione Koulibaly ha avuto più bassi che alti, ci può essere la sensazione che il presidente lo voglia dar via".

CHI PUO' PERMETTERSELO - "La Premier può permettersi di comprarlo, nello specifico un club che faccia la Champions. Anche il PSG che non mi sembra però intenzionato a spendere tanti soldi in un periodo così delicato post Coronavirus".

OSIMHEN - " E' un ragazzo nigeriano, di lingua inglese. Il fascino per la Premier è sempre primario. Lui è mentalizzato ad andare in Inghilterra".