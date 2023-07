Scadenza 2024: Zielu vuole restare, Lozano punta la Premier ed ha scelto agenti inglesi

Zielinsiki e Lozano, un ultimo anno di contratto a 4,5 milioni di euro di ingaggio, attendono di scoprire che cosa sarà domani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zielinsiki e Lozano, un ultimo anno di contratto a 4,5 milioni di euro di ingaggio, attendono di scoprire che cosa sarà domani, scrive il Corriere dello Sport facendo il punto sui due giocatori in scadenza 2024: "Zielo vorrebbe continuare, prolungare magari a cifre ovviamente più contenute. Più in linea con il tetto costruito dal club oltre un anno fa. Il Chucky aspira alla Premier - s’è anche legato a un’agenzia inglese - ma per il momento il Napoli non ha registrato grandi movimenti".