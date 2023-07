Scalvini costa troppo e ADL non vuole svenarsi: pronte due alternative

Assodata la partenza di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, il Napoli è ancora alla ricerca del profilo ideale in difesa

Assodata la partenza di Kim Min-jae al Bayern Monaco, il Napoli è ancora alla ricerca del profilo ideale in difesa. Sono in corso delle valutazioni per prendere la decisione migliore e tutto sembra propendere in direzione di Giorgio Scalvini, gioiello dell’Atalanta dal costo di 50 milioni.

Il club di De Laurentiis però, vista la folta concorrenza, non ha intenzione di partecipare ad un’asta per il giovane difensore dell'U21 e la trattativa si è arenata. Mentre prendono forma due alternative: Max Kilman, 26enne del Wolverhampton, da 40 milioni trattabili e Robin Le Normand di proprietà della Real Sociedad. Lo scrive Il Mattino.